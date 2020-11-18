وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إيجابية مسحة محمد صلاح للكشف عن فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، ليلحق به النني بعدما أصيب بالفيروس يوم الاثنين الماضي.
الثنائي خضعا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا مرة أخرى، لكن نتيجة المسحتين جاءتا إيجابية، لتستمر إصابتهما بفيروس كورونا وهو ما سيسبب معاناة لفريقيهما في الفترة المقبلة.
ولكن ماذا تعني استمرار إيجابية المسحة التي خضع لها محمد صلاح بـ فيروس كورونا؟ الأمر سيكون صعبًا على نادي ليفربول الذي يعاني أصلًا من العديد من الغيابات، وإصابة صلاج بـ كورونا جاءت في وقت صعب للغاية على حامل لقب البريميرليج.
غياب عن 3 مباريات لـ ليفربول
بروتوكول الاتحاد الإنجليزي يلزم اللاعب المصاب بفيروس كورونا في المسابقة، بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام على الأقل، قبل العودة للمشاركة مع فريقه، وذلك بعد التعافي من الفيروس، وبذلك تأكد غياب محمد صلاح عن مباراة فريقه المقبلة أمام ليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
وتأكد أيضًا غياب محمد صلاح عن مباراة فريقه يوم الأربعاء المقبل أمام أتالانتا الإيطالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا.
إصابة صلاح بـ كورونا قد تغيبه أيضًا عن مباراة ليفربول أمام برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق 28 من الشهر الجاري.
صدمة لـ طموحات محمد صلاح
إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا وابتعاده عن المشاركة مع ليفربول ستصدم طموحاته نحو تحقيق المزيد من الأرقام القياسية مع ليفربول، كذلك فأنه قد يخسر صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الصدارة بالتساوي مع سون هيونج مين لاعب توتنهام، و فاردي مهاجم ليستر، و كالفرت لوين مهاجم إيفرتون برصيد 8 أهداف لكل منهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا يعني استمرار إصابة محمد صلاح بـ كورونا ؟ صدمة لـ ليفربول وطموحات "مو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.