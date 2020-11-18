إصابة مدحت عبدالهادي مدرب الزمالك بـ فيروس كورونا

حرص الجهاز الفني والإداري بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاطمئنان والتواصل مع مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، وذلك في ظل إيجابية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا .

وقام محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، بالتواصل مع عبدالهادي لمتابعة الحالة الطبية الخاصة به، حيث تم الاطمئنان عليه في ظل عدم وجود أعراض، وتم عمل بعض الفحوصات الطبية له، ووضع البروتوكول العلاجي له للتعافي .



ويغيب عبدالهادي عن مران اليوم نظرا لبداية البروتوكول الطبي والعزل .



ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.