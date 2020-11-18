بعد إيجابية المسحة الثانية.. محمد صلاح يعمق جراح ليفربول

كان اتحاد الكرة أعلن اليوم، الأربعاء، إيجابية مسحة كورونا الثانية التي خضع لها محمد صلاح، ليواصل " مو" عزله الصحي بالجونة. وذكرت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح لن يشارك أمام أتلانتا، بعد إيجابية مسحته الثانية، بسبب البروتوكول الإنجليزي، والذي ينص على خضوع اللاعب للعزل الصحي لمدة لا تقل عن 10 أيام.

أكدت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن النجم المصري محمد صلاح لن يشارك أمام أتلانتا في المباراة المقرر لها الأربعاء، المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح مهدد أيضا بالغياب عن مواجهة برايتون، المقرر لها 28 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.