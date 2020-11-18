الصفقة الحلم.. بدر بانون يصل القاهرة للانتظام في تدريبات الأهلي

وصل المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم الأربعاء، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.
ووصل اللاعب إلى مطار القاهرة، وكان في استقباله رأفت إبراهيم، إداري الفريق، الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة.
وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق وهو يمثل الصفقة الحلم لترميم دفاع الأهلي وعلاج سلبياته.
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