نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النوبة يقترب من التعاقد مع مدير فني جديد بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاضل إدارة فريق النوبة بين عدة أسماء لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسي في مشوار دوري القسم الثالث عقب أحمد عبد الغنى الذى رحل مؤخراً لقيادة فريق مستقبل وطن في الموسم المقبل.

وحرصت إدارة النوبة على الدخول في مفاوضات جادة مع أكثر من مدير فني أبرزهم خليفة عبد القوي و علاء منير المدرب العام السابق للنوبة، بجانب بعض الترشيحات الأخرى.



ويذكر أن فريق النوبة كان قريب للصعود الموسم المنقضي قبل أن يخطف فريق بورتو السويس بطاقة التأهل للقسم الثاني.