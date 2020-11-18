الرياضة

محمد شريف يرحل عن القناة وينضم لنادي Z

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أحمد جودة - القاهرة - فسخ محمد شريف حارس مرمى سيراميكا السابق تعاقدة مع فريقه الجديد نادي القناة، وقام بالتوقيع لفريق Z (إف سي مصر) سابقاً لمدة موسمين.

وكان الحارس قد قام بالتوقيع مؤخرا لفريق القناة، وشارك في التدريبات الجماعية، قبل توقف الصفقة، والإنضمام لنادي زد الذي نجح في حسم التعاقد مع مسئولو سيراميكا.

وفي المقابل رحل مؤخرا عن صفوف زد الثنائي الجديد أحمد حسين، وحسام زين، الوفدان من صفوف فاركو وبلدية المحلة، عقب أيام من التوقيع.
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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