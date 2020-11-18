نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف يرحل عن القناة وينضم لنادي Z في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فسخ محمد شريف حارس مرمى سيراميكا السابق تعاقدة مع فريقه الجديد نادي القناة، وقام بالتوقيع لفريق Z (إف سي مصر) سابقاً لمدة موسمين.

وكان الحارس قد قام بالتوقيع مؤخرا لفريق القناة، وشارك في التدريبات الجماعية، قبل توقف الصفقة، والإنضمام لنادي زد الذي نجح في حسم التعاقد مع مسئولو سيراميكا.

وفي المقابل رحل مؤخرا عن صفوف زد الثنائي الجديد أحمد حسين، وحسام زين، الوفدان من صفوف فاركو وبلدية المحلة، عقب أيام من التوقيع.