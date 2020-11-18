نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف حقيقة عودة «الهداف» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر، في مركز المهاجم الصريح تحسبا لرحيل مصطفى محمد للإحتراف الخارجي.

عودة باسم مرسي للزمالك

حسم مسؤولو نادي الزمالك موقفهم من عودة باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر.

وخرجت العديد من الأبناء في الفترة الأخيرة بشأن عودة باسم مرسي مرة أخرى إلى الزمالك بناءا على رغبة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

من جانبه نفى مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، ما تردد بشأن عودة باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي، مرة أخرى في الميركاتو المقبل.

وأكد المصدر أن هناك العديد من الاختيارات لدى لجنة الكرة بشأن تدعيم مركز المهاجم الصريح في الزمالك خلال فترة الانتقالات.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك الأساسي، حصل على وعد من مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، على السماح له بالاحتراف الخارجي بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.