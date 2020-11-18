نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي Z أحد فرق المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، لخوض المباريات الرسمية، في الموسم الجديد 2020-2021.

وقام فريق زد بالحصول مؤخرا على توقيع ثلاثي فريق سيراميكا، حسني ذكي، ووليد حسن، ومحمد شاهين، لتدعيم صفوفة، خلال فترة القيد الحالية.

وسبق لنادي زد، ضم أكثر من لاعب جديد منهم، اسلام رمضان، وكريم بدير، واسلام الفار، وحسن النني، ورحل من الصفقات الثنائي أحمد حسين وحسام زين لاعبا فاركو والبلدية.