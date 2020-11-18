اللجنة العمانية للشطرنج تطلق 6 بطولات وبرامج تعليمية وتدريبية خلال نوفمبر وديسمبر احتفاءً بالعيد الوطني المجيد

تدشن اللجنة العمانية للشطرنج يوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري أول برامجها احتفاء بالعيد الوطني الخمسين المجيد ، وهو ضمن 6 برامج قررت اللجنة تفعيلها عبر الانترنت خلال شهري نوفمبر وديسمبر وتتنوع بين المنافسة والتدريب والتعليم والتثقيف ، ويأتي تدشين هذه البرامج برعاية من مؤسسة الزبير .

حيثت هدف البرامج إلى تعليم الشطرنج للراغبين وكذلك للمستوى المبتدىء من اللاعبين مجاناً عبر منصة تعليمية إلكترونية في برنامج Class Room، وتأتي هذه المبادرة سعياً لنشر ثقافة اللعبة وتعزيز ممارستها لدى الناشئة وكذلك رفع مستوى بعض اللاعبين وتأهليهم للاستحقاقات الداخلية مستقبلاً بعد انتهاء جائحة كوفيد 19 .

وتأتي الفكرة استمرارا للجهود المبذولة من اللجنة العُمانية للشطرنج في فترة جائحة كورونا التي قلصت اسباب التواصل واللقاء المباشر للبطولات او التدريبات المباشرة و مواكبةً للتقنيات الحديثة ومع استمرار التقدم المعرفي الإلكتروني تعمل اللجنة حالياً على إنشاء منصة تعليمية شطرنجية بالتعاون مع مؤسسة الزبير .

وانطلقت الفكرة لتواكب الحاجة إلى سهولة الوصول الى المعرفة الشطرنجية وجمع جميع المعارف و المواد الشطرنجية و الفيديوهات بمكان واحد يسهل الوصول له و تجميع لكل الجهود التدريبية من دورات و مواد معرفية في مكان واحد حتى يعتبر توثيقا وارشيفا يحتفظ به ، حيث قامت اللجنة بتشكيل فريق عمل لإعداد المنصة الشطرنجية التي سوف تشمل الموضيع التالية: تاريخ الشطرنج العالمي والعُماني، دروس تعليمية، قناة عمان الشطرنجية على اليوتيوب، مكتبة شطرنجية، صفحة التواصل والاعلانات ، ارشيف الاخبار الشطرنجية.