الدوحة تستضيف مونديال الأندية للمرة الثانية بعد تنظيم نسخة عام 2019 في ديسمبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم للأندية 2020خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، لتقام منافساتها للمرة الثانية في قطر، بعد نجاحها في تنظيم نسخة العام الماضي، والتي أحرز لقبها نادي ليفربول الإنجليزي.

وكان من المقرر إقامة منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل؛ إلا أن التطورات التي فرضتها أزمة فيروس كرونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم حالت دون ذلك. وفي ضوء انخفاض أعداد المصابين بالفيروس في قطر خلال الأشهر الأخيرة؛ يتوقع إتاحة الفرصة أمام المشجعين من داخل الدولة لحضور منافسات البطولة الأهم على مستوى الأندية في العالم، وسيُعلن عن تفاصيل تذاكر المباريات في وقت لاحق.

وتأهل للمشاركة في البطولة إلى الآن فريقان هما نادي الدحيل، الفائز بدوري نجوم قطر الموسم الماضي، ممثلاً عن الدولة المستضيفة، ونادي بايرن ميونخ الألماني، المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا، وسيكتمل عقد الأندية المشاركة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من المنافسات في الاتحادات القارية المتبقية. وفي تصريح له بهذه المناسبة؛ أعرب سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، عن سعادته باستضافة قطر منافسات البطولة للمرة الثانية، وقال: “سننطلق في إعدادنا لاستضافة هذا الحدث الهام من النجاح المبهر الذي حققناه خلال تنظيم نسخة العام الماضي من البطولة، والتي شهدت مشاركة آلاف المشجعين من أنحاء العالم، حيث لا شك أن استضافة هذا الحدث سيؤكد جاهزيتنا نحو استضافه كأس العالم 2022، متمنياً لجميع الأندية كل التوفيق، ومشاهدة مستويات فنية تليق بهذه البطولة.”

وأضاف رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم: “تمثل هذه البطولة فرصة مهمة لنادي الدحيل، الذي يمثل الكرة القطرية، للتنافس مع الأندية أبطال العالم مثل نادي بايرن ميونخ بطل أوروبا، أو أندية جماهيرية كبرى من جميع القارات، كما شاهدناها في النسخة الماضية.”