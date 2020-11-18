رياضة الصم تحتفل بالعيد الوطني الخمسين المجيد

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في الرياضة 18 نوفمبر,2020
بشعار مبادرون و مبدعون من أجلك يا وطني
تغطية ـ زينب الزدجالية:
نظمت اللجنة العمانية لرياضة الصم حفلا بمناسبة العيد الوطني الخمسين يتمثل بجلسة حوارية افتراضية عبر الاتصال المرئي بعنوان ( مبادرون ومبدعون من اجلك يا وطني ) وذلك تحت رعاية السيدة نائلة بنت حمد بن حمود البوسعيدية رئيسة اللجنة العمانية لرياضة الصم وبحضور زيانة بن عبدالله اليعربية مديرة دائرة الهيئات النوعية بوزارة الثقافة و الرياضة و الشباب .
حيث افتتحت الجلسة بكلمة مقدمة من راعية الحفل و التي تحدثت فيها عن مكرمات المغفور له باذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – وما قدمه لهذه الفئة من اجل خلق مجتمع و بيئة متساوية بينهم و بين الاصحاء ، كما ثمنت دور وزارة الثقافة و الرياضة و الشباب في تسخير كافة الامكانات لهم و مساندتهم من اجل الوصول الى الاهداف المنشودة ، كما تقدمت بالتهنئة الى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله و رعاه – .
اوراق عمل
تحدثت زيانة بن عبدالله اليعربية مديرة دائرة الهيئات النوعية بوزارة الثقافة و الرياضة و الشباب في ورقتها عن الاهتمام السامي بفئة الصم، و الذي تناولت فيه اعداد الممارسين للرياضة في هذه الفئة ، كما تطرقت ايضا الى دور المؤسسات الرياضية في التعاون مع دائرتهم و اكدت بانهم في وزارة الثقافة والرياضة والشباب يهتمون بتقديم كافة التسهيلات و فتح اطر التعاون بينهم وفق الامكانيات و الصلاحيات المتاحة لهم ، حيث ختمت ورقتها مؤكدة بان التعاون و السعي الجاد بين كافة الاطراف المعنية برياضة الصم تولد التكامل و الخروج بالاهداف حسب ما هو مرسوم لها .
لغة الاشارة
و تطرقت احلام بنت ناصر الهنائية فني مترجمة لغة الاشارة بوزارة الثقافة و الرياضة و الشباب في ورقة عملها التي تحمل عنوان ( لغة الاشارة .. لغة الجميع ) عن تعدد لغة الاشارة و اختلافها باختلاف اللغة ، وما مدى تأثيرها على الشخص الاصم ، كما انها تحقق مبدا الفهم و المساراة بين الجميع . كما تحدثت ايضا عن جمالية اللغة والقدرة على استخدامها مؤكدة انها متاحة للجميع ويجب على الجميع استخدامها بالشكل المناسب .
خطة عمل
تحدث حمد بن عزان المعمري عضو اللجنة العمانية لرياضة الصم عن خطة اللجنة للعام 2021 و الذي اكد في ورقته بانهم على اتم الاستعداد للعودة الى الميدان الرياضي فور تلقي الاوامر بذلك ،وتوفر كافة الاشتراطات المعنية بالبروتوكول الصحي ، كما ان جائحة كرونا كانت السبب الرئيسي في تاخر انطلاقتهم هذا العام .
كما ثمن حمد المعمري دور الوزارة في تعاونهم مع اللجنة وتسخير الامكانيات لهم وهذأ احد اسباب تطور الفرق ونجاحها . جدير بالذكر أن الجلسة تأتي بالتعاون مع شركة قناديل المساء للمؤتمرات و الفعاليات الرياضية ، وقد تمت ترجمة الجلسة بلغة الاشارة عن طريق احلام الهنائية و التي كان لها دور في ايصال المعلومات التي تم تقديمها بشكل واضح وسليم، كما قامت أيضا بترجمة اسئلة المشاركين من فئة الصم .
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