تدشين معرض (لوحات نوفمبرية) للمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بشمال الباطنة

تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين المجيد، دشنت صباح أمس المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة وبالتعاون مع مركز سيتي سنتر صحار معرضا فنيا بعنوان (لوحات نوفمبرية) تحت رعاية سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ شمال الباطنة بمركز سيتي سنتر صحار.

في بداية الفعالية تم الترحيب براعي المناسبة، بعدها ألقت هدى البادية كلمة ترحيبية بالحضور، وكان للشعر جانب جمالي من الحفل حيث ألقت الشاعرة أسماء الحوارية قصيدة بمناسبة العيد الوطني الخمسين تغنت فيها بحب الوطن،بعدها تم تقديم هدية تذكارية لراعي المناسبة.

هدف المعرض إلى تفعيل الحراك الثقافي تزامنا مع الاحتفالات بالعيد الوطني الخمسين من خلال نشر الوعي الفني والرؤية البصرية، كما يهدف إلى الرقي بالمستوى المهاري للمبدعين في الفنون التشكيلية من خلال عرض أعمالهم الفنية وإبراز مواهبهم وخبراتهم الفنية، كما يساهم المعرض الفني في تشكيل نقطة التقاء للتبادل الثقافي والفني والإبداعي بين الفنانين والجمهور وإكسابهم مهارات في النقد والذوق الفني، بالإضافة إلى إبراز مواهب الفنانين في مختلف الأماكن والأصعدة لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

واستهدف المعرض الفنانين ومحبي الفن التشكيلي وشرائح المجتمع المهتمة بالفن وسيستمر لغاية 30 نوفمبر الجاري، حيث تضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية تدمج بين 50 لوحة فنية وطنية بأسلوب واقعي وفن معاصر وبين منحوتات رخامية وخشبية، حيث شارك قرابة أربعين فنانا وفنانة في المعرض الفني. كما تم رفع الستار عن اللوحة الجدارية (عمان نهضة متجددة) بالمجمع الرياضي بصحار تحت رعاية الفنان العماني محمد بن نور البلوشي .

اللوحة عبارة عن عمل بانورامي لمنجزات النهضة ومجموعة من الأيقونات التي تمثل التاريخ والتراث والثقافة العمانية متوجة بشعار العيد الوطني الخمسين، الجدير بالذكر أنه عمل على تنفيذ هذه اللوحة كل من النحاتين علي الجابري وأيمن العوفي وعبدالعزيز المعمري.