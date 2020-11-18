نادي السيب يكرم فريقه الإعلامي نظرا لدورهم الحيوي

متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي:

نظم نادي السيب الرياضي حفلا مصغرا لتكريم أعضاء الفريق الإعلامي وذلك نظير الجهود الجبارة التي قدمها الفريق لمواكبة تحقيق الفريق الكروي الأول لدرع الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي، بالإضافة إلى تغطيته المميزة لمختلف مناشط وفعاليات النادي خلال الموسم الكروي 2019-2020، وذلك بمطعم سيداف بمنطقة الموالح.

رعى الحفل يوسف بن سالم الوهيبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيب وبحضور فهد الحبسي عضو مجلس إدارة النادي ومدير الفريق الكروي الأول وعدد من أعضاء الجهاز الفني للفريق، المدرب الوطني مصعب الضامري ونايف البلوشي، بالإضافة لقائد الكتيبة السيباوية لكرة القدم سعود الفارسي والحارس الثاني للفريق سعيد الفارسي والمدافع جمعة الحبسي. كما تم خلال الحفل تكريم بعض الشخصيات الرياضية التي ساهمت في الإنجاز التاريخي للنادي.

وعلى هامش حفل التكريم، أعرب أيمن بن علي الحسني رئيس فريق إعلام نادي السيب الرياضي عن ارتياحه لما قام به أعضاء الفريق خلال الموسم المنصرم، من خلال العمل الدؤوب في تغطية العديد من الفعاليات الخاصة بالنادي والتي شملت الوطنية والرياضية والثقافية وغيرها من المناشط التي تم تنفيذها، كما قدم الحسني شكره لكافة أعضاء الفريق لما لمسه من تعاون بناء ساهم في رفع شأن العمل الإعلامي بنادي السيب، وفي ختام حديثه جدد أيمن ثقته بالفريق الإعلامي لمواصلة مشوار التألق في الموسم المقبل 2020/2021.

الجدير بالذكر أن فريق إعلام نادي السيب الرياضي يقوم بتنظيم هذا الحفل للعام الثاني على التوالي، والفريق قد تحصل على المركز الأول على مستوى نادي السيب في المسابقة الإعلامية والمركز الأول على مستوى محافظة مسقط والمركز الثاني على مستوى السلطنة ويشارك الفريق في تغطية البطولات الرياضية والثقافية على مستوى الولاية وخارج الولاية وآخرها بطولة دوري الأضواء للموسم الحالي الذي توج فريق السيب بطلا له.