منتخب ألعاب القوى يبدأ أولى مراحل الإعداد بمعسكر صحار استعدادا لمشاركات 2021

كتب – بدر الزدجالي:

بدأ منتخبنا الوطني لالعاب القوى اولى مراحل الاعداد بعد التوقف الطويل خلال الفترة الماضية بسبب الاوضاع الراهنة بالسلطنة والعالم اجمع بانتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي لاشهر طويلة حالت دون اعداد برنامج تدريبي للمنتخب الوطني لالعاب القوى وعاد المنتخب قبل فترة وجيزة وبعد فتح النشاط الرياضي باعداد البرامج والخطط من قبل الاجهزة الفنية للمتخبات الوطنية لمعاودة النشاط.

ويستعد المنتخب الوطني خلال العام القادم للمشاركة في العديد من البطولات التي خصصت لفئة العموم والناشئين في جدول مزدحم للمنتخب منها بطولات اقليمية في الالعاب الخليجية وبطولة اسيا للصالات ودورة التضامن الاسلامي.

وقد جاءت البداية للمنتخب الاول بمعسكر تدريبي مغلق في صحار تحت اشراف المدرب الوطني محمد الهوتي الذي ضم ثمانية من عدائي المنتخب الوطني بما فيهم العداءة مزون العلوية وضمت القائمة كلا من العداء الاولمبي بركات الحارثي والاولمبية مزون العلوية ومحمد السعدي وعمار السيفي ومحمد المبسي وخالد الغيلاني واسامة الغيلاني.

ويتضمن برنامج الاعداد في المعسكر الحالي والذي بدأ يوم 15 من الشهر الحالي ويستمر حتى 4 ديسمبر القادم على التدريبات اليومية والتركيز على الجوانب الاعدادية للعدائين ومنها الاعداد العام والاعداد التخصصي واعادة تأهيل العدائين بعد التوقف الطويل خلال الفترة الماضية رغم ان اغلب العدائين واصلوا تدريباتهم الفردية خلال فترة التوقف.

وقال مدرب المنتخب محمد الهوتي بان المنتخب بدأ مرحل اعداده بمعسكر داخلي لمدة عشرين يوما وذلك بعد التوقف الطويل ويضم المنتخب لاعبي السرعة في منتخب العموم وجميع الاسماء لها باع في المشاركات والنتائج الجيدة خلال السنوات الماضية ونعمل على العودة الجيدة والموفقة للتواجد في البطولات والدورات القادمة التي تنتظر المنتخب في جدول تكثر فيه المشاركات للعام القادم على امل ان يعود العداءون الى منصات التتويج.

واشار بان التركيز الاكبر للمنتخب خلال الفترة القادمة في المشاركات الخارجية سيكون بالتواجد في دورة الالعاب الخليجية وكذلك بطولة اسيا عبر منتخب التتابع ثالث البطولة الماضية والتي ستقام هذه المرة في تايلاند ومنتخب التتابع له سمعة جيدة في اسيا وهو احد المنتخبات التي لها حضور جيد بالاضافة الى عدد من لاعبي السرعة الذين نعول عليهم الكثير خلال العام القادم وتعد هذه المرحلة من الاعداد ضمن عدد من المراحل القادمة والتي سيتم خلالها اختيار افضل العناصر بالاضافة الى احتمالية ضم عناصر جديدة في صفوف المنتخب من المراحل السنية.