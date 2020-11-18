نادي سباق الخيل ينظم سباق كأس العيد الوطني بمشاركة 120 خيلا احتفالا بالعيد الوطني الخمسين

يُنظم نادي سباق الخيل السلطاني اليوم الخميس كأس العيد الوطني الخمسين تزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين للنهضة المباركة، والذي سيقام على مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء،ويشتمل السباق على ثمانية أشواط خصصت خمسة منها للخيول العربية الأصيلة وثلاثة للخيول المهجنة الأصيلة وسيشارك في السباق (120) خيلاً من مختلف محافظات السلطنة.

أكد العميد أول عبدالرزاق بن عبدالقادر الشهورزي قائد الخيالة السلطانية المشرف العام على السباقات أن نادي سباق الخيل السلطاني قام برفع قيمة الجوائز المالية للأشواط الثلاثة الرئيسية بالسباق وهي الشوط السادس والذي خصص للمنافسة على كأس العيد الوطني الخمسين للخيول المهجنة الأصيلة، والشوط السابع والذي خصص للمنافسة على كأس العيد الوطني الخمسين للخيول العربية الأصيلة، والشوط الثامن والذي خصص للمنافسة على كأس العيد الوطني الخمسين لخيول الانتاج المحلي، وذلك تشجيعا ودعما من النادي لملاك الخيل والمدربين والفرسان وخاصة خيول الانتاج المحلي، التي أثبتت قدرتها على منافسة الخيول العربية الأصيلة وتفوقت عليها في العديد من السباقات، وأشار الشهورزي إلى أن السباق يعد واحداً من أبرز السباقات الكلاسيكية هذا الموسم نظرا لمشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة الأصيلة إلى جانب مشاركة نخبة من أجود خيول الانتاج المحلي .

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