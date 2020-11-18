بسبب البنك الأهلي.. محمد يوسف يعتذر عن تدريب الشرطة العراقي

وكان نادي الشرطة العراقي قد كثف مفاوضاته خلال الأيام الماضية مع محمد يوسف من أجل تولي مهمة المدير الفني للقيثارة الخضراء خلال الأيام القادمة لكن المدرب المصري اعتذر لهم احتراما لتعاقده مع نادي البنك الأهلي.
ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.
وعكف محمد يوسف خلال الأيام الماضية على التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق أهداف النادي وفق الرؤية التي وضعها الجهاز الفني بالتنسيق مع مجلس الادارة.
وأكد محمد يوسف لمسئولي الشرطة العراقي أنه يحترم النادي الذي سبق وتولى قيادته مرتين سابقا ويرتبط بعلاقة قوية مع جماهير القيثارة الخضراء لكن احترامه للتعاقد الذي أبرمه مع نادي البنك الأهلي يمنعه من قبول العرض وهو ما تفهمه مسئولي النادي العراقي.
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