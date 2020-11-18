لجنة لإعداد كتاب تاريخ نادى الاتحاد السكندرى.. الفقي يستقبل مصيلحي

وأشاد محمد مصيلحى بالقامة الكبيرة الدكتور مصطفى الفقى وبالمجهود الكبير المبذول من مكتبة الإسكندرية هذا الكيان العريق و الذى يفتخر به جميع المصريين في إنجاز و إخراج كتاب تاريخ نادى الاتحاد السكندرى بصورة رائعة و مميزه ، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية دائمًا ما كانت في الموعد داعمه لنادى الاتحاد السكندرى و شريك أساسى و فعال منذ أحتفالات زعيم الثغر بمئويته.
و في ختام الاجتماع الذى تم فيه أستعراض التفاصيل النهائية و الختامية أستعدادًا لصدور الكتاب قبل نهاية هذا العام ، أهدى محمد مصيلحى درع النادى للدكتور مصطفى الفقى مدير المكتبة تقديرًا من نادى الاتحاد السكندرى للدور الكبير الذى تقوم به المكتبة في دعم زعيم الثغر ، كذلك قام الدكتور مصطفى الفقى بإهداء الحضور مجموعة من الإصدارت القيمة لمكتبة الإسكندرية العريقة .
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