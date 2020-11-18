لجنة لإعداد كتاب تاريخ نادى الاتحاد السكندرى.. الفقي يستقبل مصيلحي

استقبل الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بمقر المكتبة بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد كتاب تاريخ نادى الاتحاد السكندرى ، حازم الرجال أمين الصندوق وجاسر شمس المدير التنفيذي والدكتور محمود عزت نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية و محمد جمعة المدير العام المساعد للنادى والمهندس عمرو صبرى عضو النادى و المهندس أحمد فتحى عضو النادى.

وأشاد محمد مصيلحى بالقامة الكبيرة الدكتور مصطفى الفقى وبالمجهود الكبير المبذول من مكتبة الإسكندرية هذا الكيان العريق و الذى يفتخر به جميع المصريين في إنجاز و إخراج كتاب تاريخ نادى الاتحاد السكندرى بصورة رائعة و مميزه ، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية دائمًا ما كانت في الموعد داعمه لنادى الاتحاد السكندرى و شريك أساسى و فعال منذ أحتفالات زعيم الثغر بمئويته.



و في ختام الاجتماع الذى تم فيه أستعراض التفاصيل النهائية و الختامية أستعدادًا لصدور الكتاب قبل نهاية هذا العام ، أهدى محمد مصيلحى درع النادى للدكتور مصطفى الفقى مدير المكتبة تقديرًا من نادى الاتحاد السكندرى للدور الكبير الذى تقوم به المكتبة في دعم زعيم الثغر ، كذلك قام الدكتور مصطفى الفقى بإهداء الحضور مجموعة من الإصدارت القيمة لمكتبة الإسكندرية العريقة .