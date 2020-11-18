انتظام صبحي وعبد السلام في تدريبات الزمالك غدًا

ينتظم محمد صبحي حارس المرمى ومحمد عبدالسلام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية غدًا الخميس .

جاء ذلك عقب مشاركتهما مع المنتخب الأولمبي، مؤخرا حيث تم منحهما راحة من مران اليوم، من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان إمام عاشور قد انتظم في المران بصورة طبيعية اليوم.



ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.