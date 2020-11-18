شادي محمد يقصف جبهة خالد الغندور بسبب نهائي أبطال إفريقيا.. شاهد

سخر شادي محمد نجم النادي الاهلي السابق من مقولة خالد الغندور نجم الزمالك السابق، لابد من ذكر الزمالك قبل الأهلي في مباراة النهائي لأن اللقاء في ضيافة الأبيض.

وكتب شادي محمد عبد صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "محروم من المركز الأول فعايز يكتب على التذكره اسمه الاول (مبروك).

وكان خالد الغندور أثار الجدل حول ذكر الأهلي قبل الزمالك في التنويه عن المباراة أو وضع اللوجو الخاص بها.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية:" مجرد معلومة هذه المباراة هي مباراة الزمالك وهو النادي المستضيف في عرف الكاف والدليل ان الزمالك هيلبس الطقم الابيض بالكامل والاهلي هيغير الشورت في المباراة النهائية والكلام موجه للاعلام المصري وايضا حتي القناة الحصرية تذكر ان المبارة القادمة بين الاهلي والزمالك وده في العرف الاعلامي والتنظيمي خطأ في اي مكان في العالم لابد ان تذكر اسم الفريق صاحب المباراة وهو الزمالك يعتبر علي حسب قرعة الكاف واللي بيعرف لغات يقرأ ويفهم كلامي.