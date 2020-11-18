الجهاز الفني للزمالك يطمئن على جاهزية أحمد عيد

اطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جاهزية أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق . وهذا عقب انتظامه مع الفريق بالتدريبات بعد عودته من معسكر منتخب الشباب .

ويشارك اللاعب بصورة منتظمة في المران ويؤدي الفقرات التدريبية المختلفة لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة .

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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