كاسيميرو يعلن تعافيه من فيروس كورونا

وأعلن كاسيميرو تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وكتب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها: "شكرًا جزيلًا على رسائل تمنياتكم الطيبة ودعمكم.. سأحاول إعادة هذا الحب إليكم بالطريقة التي أجيدها.. أفضل على أرض الملعب. وقبل كل شيء ، اعتني بنفسك جيدًا. هيا مدريد!"
وكان نادي ريال مدريد أعلن عن إصابة كاسيميرو وزميله البلجيكي إيدين هازارد بفيروس كورونا، بالإضافة إلى البرازيلي إيدير ميليتاو.
ومازال هازارد وميليتاو يتعافيان من فيروس كورونا، وجاءت المسحتين التي خضعا لهما إيجابيتين.
ويستعد نادي ريال مدريد لملاقاة نظيره فياريال، يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.
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