بعد النني.. إصابة لاعب آخر في آرسنال بفيروس كورونا مع منتخب بلاده

ونشر الاتحاد البوسني بيانًا عبر موقع الرسمي، أكد فيه أن المسحة التي خضع لها كولاسيناك أثناء تواجده في معسكر المنتخب جاءت إيجابية، ليتم استبعاده من قائمة منتخب البوسنة.
ويواجه المنتخب البوسني، نظيره المنتخب الإيطالي، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.
وبذلك، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فريق ارسنال لحالتين، حيث انضم كولاسيناك لزميله محمد النني الذي أصيب بالفيروس مع المنتخب المصري.
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