كواليس مران الأهلي بالتتش استعدادا لكأس مصر.. صور

خاص الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة أبوقير المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات دور الــ8 لكأس مصر .

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني محاضرة نظرية مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر، بالإضافة إلى الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

في الوقت الذي انتظم فيه مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في تدريبات حراس المرمى بعد انتهاء معسكر المنتخب الأوليمبي أمس.

وأجري موسيماني، تقسيمة قوية للاعبي الفريق حرص خلالها على إسداء العديد من التعليمات الفنية للاعبين أثناء التقسيمة التي شارك بها جميع اللاعبين.

وأنتظم عمرو السولية، في المران بعد إنتهاء مهمته مع المنتخب الوطني ، وخضع محمود متولي لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، للوقوف على مستجدات حالته الطبية.

وأجرى متولي جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

فيما واصل محمد هاني وطاهر محمد طاهر، لاعبا الفريق إستكمال تنفيذ برنامجيهما التأهيليين للتعافي من الإصابة، وأدى الثنائي جلسة تأهيل في الجيم اليوم، على هامش مران الفريق الجماعي.

ويعاني هاني من الإصابة بجزع في الركبة، في حين يشكو طاهر محمد طاهر من مزق في العضلة الأمامية.

وأكد خالد محمود، طبيب الفريق أن جونيور أجايي لاعب الفريق، ‏تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏

وقال طبيب الأهلي إن أجايي كان يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، ويخضع لفحص طبي لتقييم حالته.‏