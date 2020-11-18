مسحة جديدة للاعبي المقاولون العرب عقب إصابة ثلاثة لاعبين بكورونا

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب غدًا الخميس لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد ، وذلك بعد إصابة ثلاث لاعبين بالفريق.

وكانت تحاليل الدم أثبتت إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا لذا قرر الجهاز الفني اجراء مسحة طبية للاعبين للتأكد من إصابة اللاعبين الثلاثة وذلك الإطمئنان على حالتهم بشكل قاطع.

وتم عزل الثلاث لاعبين داخل معسكر فريق الكرة بمدينة الإسماعيلية المقام حاليًا استعدادًا لمواجهة بطل جيبوتي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل المقاولون العرب ضيفًا على نظيره أرتا سولار بطل جيبوتي يوم 29 نوفمبر الجاري في ذهاب دور الـ 64.

وكان المقاولون قد ضم 4 صفقات جديدة وهم، هيثم الجوينى مهاجم الترجى التونسى السابق، ووسيم النغموشى، وأحمد عبد العزيز زيزو وأحمد داوودا، فيما انتهت إعارة كل من شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى ومعروف يوسف لاعب وسط الزمالك.