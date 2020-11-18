إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية لـ الزمالك

انتظم إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. جاء ذلك عقب مشاركة اللاعب مع المنتخب الأولمبي في الدورة الودية للمنتخبات الفترة الأخيرة .

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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