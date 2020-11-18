نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمسطا يجهز ملعبه لمباريات القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعكف مسؤلو مركز شباب سمسطا على إصلاح وتطوير ملعب المركز استعدادا لإستضافة مباريات الفريق بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

ونفذ العاملين بالمركز عمليات التسوية بحضور محمد مجدي، مدير مركز الشباب، مجدى صلاح، المدير الإدارى للفريق، وبإشراف أحمد دهشان رئيس مجلس الإدارة.

ويخوض سمسطا تجربة ودية غدا بملعبه أمام مركز شباب القيس وذلك استعدادا لمواجهة طهطا الرياضى بإفتتاحية دورى القسم الثانى.

فيما ضمت القائمة الاولى للفريق 8 لاعبين وهم "محمد أحمد حسين "الزينى"، محمود محمد علي"بنوا"، بلال عبد الباسط، محمد جمال "كوليبالي"، حسام حسن، محمد رجب ، أحمد رمضان، ومرزوق حسن".

سمسطا الرياضى نجح في اقتناص بطاقة الصعود للقسم الثاني عقب تصدره المجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث برصيد 48 نقطة في إنجاز تاريخي للفريق، ليصبح الفريق الممثل الثالث لبني بالقسم الثاني بمجموعة الصعيد.

