الرياضة

سمسطا يجهز ملعبه لمباريات القسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - يعكف مسؤلو مركز شباب سمسطا على إصلاح وتطوير ملعب المركز استعدادا لإستضافة مباريات الفريق بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

ونفذ العاملين بالمركز عمليات التسوية بحضور محمد مجدي، مدير مركز الشباب، مجدى صلاح، المدير الإدارى للفريق، وبإشراف أحمد دهشان رئيس مجلس الإدارة.

ويخوض سمسطا تجربة ودية غدا بملعبه أمام مركز شباب القيس وذلك استعدادا لمواجهة طهطا الرياضى بإفتتاحية دورى القسم الثانى.

فيما ضمت القائمة الاولى للفريق 8 لاعبين وهم "محمد أحمد حسين "الزينى"، محمود محمد علي"بنوا"، بلال عبد الباسط، محمد جمال "كوليبالي"، حسام حسن، محمد رجب ، أحمد رمضان، ومرزوق حسن".

سمسطا الرياضى نجح في اقتناص بطاقة الصعود للقسم الثاني عقب تصدره المجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث برصيد 48 نقطة في إنجاز تاريخي للفريق، ليصبح الفريق الممثل الثالث لبني بالقسم الثاني بمجموعة الصعيد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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