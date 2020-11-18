نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتاح فيروس كورونا المستجد الكرة المصرية بشكل كبير خلال الأيام الماضية حيث أصاب الفيروس العديد من نجوم كرة القدم المصريين خلال الفترة الأخيرة، وبعض العاملين في المجال الرياضي، ويخضع جميع المصابين للعزل الصحي وبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لمواجهة المرض.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المصابين بفيروس كورونا من نجوم الكرة المصرية:-

- محمد صلاح:

من أبرز المصابين بفيروس كورونا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حيث خضع اللاعب لـ 3 مسحات طبية وجاءت جميعها إيجابية وغاب عن مباراتي منتخب مصر ضد توجو في تصفيات أمم إفريقيا.

- محمد النني:

أعلن اتحاد الكرة المصري إصابة محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا بعد المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق في توجو، ولم يشارك اللاعب في مباراة الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا ضد المنتخب التوجولي.

- محمود البدري:

لاعب منتخب مصر الأولمبي محمود البدري تعرض أيضاً للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر المنتخب لخوض الدورة الودية الدولية التي أقيمت في مصر مؤخرا بمشاركة منتخبي كوريا الجنوبية والبرازيل، وخضع اللاعب لـ3 مسحات طبية وجاءت جميعها إيجابية.

- أحمد حسن كوكا:

مهاجم منتخب مصر وأولمبياكوس اليوناني تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة منتخب مصر عقب العودة من توجو.

- حازم إمام:

أعلن النادي الزمالك قبل أيام قليلة إصابة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بفيروس كورونا، وخضع اللاعب للعزل الصحي وبروتوكول العلاج خلال الفترة الماضية قبل إعلان تحول نتيجة المسحة لسلبية اليوم.

- محمد حسن:

أعلن محمد حسن لاعب وسط الزمالك إصابته بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، ويخضع حاليا للعزل الصحي وسوف يجري مسحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة للكشف عن تعافيه من الفيروس من عدمه.

- مدحت عبد الهادي:

مدرب الزمالك مدحت عبد الهادي أعلن أيضًا إصابته بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء، مؤكدًا أنه لم يعاني من أي أعراض وحالته الصحية مستقرة.

- أحمد نادر السيد:

أعلن نادر السيد حارس مرمي الزمالك السابق إصابة نجله أحمد حارس مرمي الفريق الأبيض الشاب بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعزل الصحي وبروتوكول العلاج.

- ثنائي منتخب مصر:

بعيدا عن اللاعبين تعرض الثنائي شادي الجيلاني المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، ومحمد عبده مدلك الفريق بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها الثنائي عقب العودة من توجو إيجابية.