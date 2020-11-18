وليد صلاح: كسبت الرهان بالدفع بقفشة مع المنتخب.. والبدري أحدث توازنا بين لاعبي القطبين

قال وليد صلاح الدين لاعب النادي الأهلي السابق والمحلل الرياضي الحالي ، إن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم كان يقوم بعملية موازنة بين لاعبي القطبين في مباراتي توجو.

وواجه منتخب مصر نظيره توجو ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا، وتفوق عليه ذهابا بهدف دون رد، وإيابا بثلاثية مقابل هدف.

وأضاف وليد صلاح الدين خلال مداخلة ببرنامج "وان تو" عبر أثير "أون سبورت إف إم": "شعرت أن حسام البدري كان يصنع توازنا بين لاعبي الأهلي والزمالك خلال مواجهتي الذهاب والإياب أمام توجو، حيث أشرك 3 لاعبين من كل فريق بشكل أساسي في كل مباراة".

وتابع: "ومع ذلك حقق مكاسب أخرى مثل إراحة نجوم الأهلى والزمالك بالتوازن قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا خوفًا من الإجهاد والإصابات".

وأضاف: "منح حسام البدري الفرصة لـ أحمد حسن كوكا رغم تألق مصطفى محمد فى المباراة الاولى خوفًا من إجهاد الأخير قبل مواجهة الأهلي".

واختتم: "لقد فزت بالرهان، حيث توقعت الدفع بـ محمد مجدي أفشة أمام توجو واستبعاد عبد الله السعيد، وهذا بسبب تطور اللاعب مع المدير الفني الجديد للأهلي بيتسو موسيماني، والأهم من ذلك أن منتخب مصر حقق الفوز رغم غياب نجوم كبار مثل محمد صلاح، ومحمد النني".