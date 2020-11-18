بعد رفضه الأهلي.. أزمة كبيرة لـ يوسف البلايلي في قطر

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجزائري يوسف البلايلي يواجه أزمة كبيرة مع ناديه الجديد قطر القطري.

وذكر موقع "جول" العالمي بنسخته السعودية، نقلًا عن قنوات " الكأس" القطرية، أن نادي قطر فشل في تسجيل يوسف البلايلي في قائمة الفريق للموسم الحالي حتى الآن. وأشار الموقع الى أن فشل تسجيل البلايلي يعود لعدم توقيع النادي لمخالصة مالية مع اللاعب عبد الناصر الخياطي، لاعب الفريق حتى الآن. وانتقل البلايلي لصفوف نادي قطر القطري لمدة موسمين بحسب التقارير الصحفية، بعد فسخ تعاقده مع الأهلي السعودي. وربطت التقارير الصحفية البلايلي بالانتقال للنادي الأهلي قبل ذهابه لقطر.

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