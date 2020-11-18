سلبية | طبيب الأهلي يطمئن جمهور الفريق على الرباعي الدولي

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إنه اطمأن على المسحات الطبية الخاصة باللاعبين الدوليين، بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني الذي تخللته مباراتا توجو مؤخرا.

وقال محمود إن المسحة الطبية للاعبي الأهلي جاءت سلبية، وذلك وفقًا لنتائج المسحات التي أجراها اللاعبون بعد مباراة توجو.

ويستعد الأهلي حاليًّا لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، المحدد لها السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وينتظم اللاعبون الدوليون بالفريق في مران الفريق غدًا، بعد عودتهم صباح اليوم مع بعثة المنتخب ‏الوطني من توجو، وإجرائهم مسحة طبية بعد العودة، التي أكدت سلبية جميع عينات لاعبي الأهلي.‏

ويخضع الدوليون لبرنامج استشفائي خاص للتخلص من الإجهاد العضلي بعد عودتهم غدًا إلى ‏التدريبات عقب انتهاء المهمة الوطنية، لبدء التحضير للمرحلة المقبلة وتجهيزهم للتحديات المحلية ‏والإفريقية، التي تبدأ بمواجهة أبوقير يوم السبت القادم في كأس مصر، ثم لقاء الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري ‏في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر غد الخميس، استعدادًا لمباراة أبوقير، ويخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني لمسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي ‏الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.‏