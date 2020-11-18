الإنتاج الحربي يتعادل مع الرجاء المطروحي سلبيا

تعادل فريق الانتاج الحربي مع فريق الرجاء المطروحي سلبيا في اللقاء الودي الذي جمعهما عصر اليوم الأربعاء في الاسكندرية استعدادا للموسم الجديد.
و أنهى خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى الاتفاق مع 6 أندية على إقامة مباريات ودية لفريقه تحضيرًا لانطلاق الموسم الجديد ديسمبر المقبل، وخاض الإنتاج الحربى مباراة ودية مع النصر الليبى فاز فيها بهدفين مقابل هدف خلال معسكره المغلق بالإسكندرية.
و يواجه سموحة عصر الجمعة بالإسكندرية أيضًا، على أن يلعب الفريق 5 مباريات ودية عقب عودته للقاهرة تكون كالتالى 23 نوفمبر مع أسوان و24 نوفمبر مع الجونة و26 نوفمبر مع وادى دجلة و28 نوفمبر مع البنك الاهلى ويختتم ودياته بمواجهة انبى فى 29 نوفمبر الجارى.
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