سموحه يفوز على مياه البحيرة 2-0 وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه على مياه البحيرة بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادى سموحه، ضمن استعدادات الفريق للنسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بنتيجة سلبية، وفى الدقيقة 30 من الشوط الثانى أحرز اللاعب إسلام جمال هدف المباراة الأول، وقبل نهاية المباراة اضاف اللاعب الصاعد محمد أبو الحمد هدف المباراة الثانى.