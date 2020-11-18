الرياضة

سموحه يفوز على مياه البحيرة 2-0 وديا

0 نشر
0 تبليغ

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه على مياه البحيرة بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادى سموحه، ضمن استعدادات الفريق للنسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بنتيجة سلبية، وفى الدقيقة 30 من الشوط الثانى أحرز اللاعب إسلام جمال هدف المباراة الأول، وقبل نهاية المباراة اضاف اللاعب الصاعد محمد أبو الحمد هدف المباراة الثانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سموحه يفوز على مياه البحيرة 2-0 وديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا