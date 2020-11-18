فقرة تأهيلية لعمر السعيد بمران الزمالك

أدى عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية. يأتي هذا داخل ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك على هامش المران الجماعي المقام حاليا .

وتضمنت الفقرة جري خفيف وتدريبات تأهيل عضلي وبعض الأمور التأهيلية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق.

ويواصل اللاعب البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع له تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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