نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. انتظام لاعبو الأهلي الدوليين في مران الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران الفريق الأحمر غدًا، بعد عودتهم صباح اليوم مع بعثة المنتخب ‏الوطني من توجو، وإجرائهم مسحة طبية بعد العودة، التي أكدت سلبية جميع عينات لاعبي الأهلي.‏

ويخضع الدوليون لبرنامج استشفائي خاص للتخلص من الإجهاد العضلي بعد عودتهم غدًا إلى ‏التدريبات عقب انتهاء المهمة الوطنية، لبدء التحضير للمرحلة المقبلة وتجهيزهم للتحديات المحلية ‏والإفريقية، التي تبدأ بمواجهة أبوقير يوم السبت القادم في كأس مصر، ثم لقاء الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري ‏في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر غد الخميس، استعدادًا لمباراة أبوقير، ويخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني لمسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي ‏الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.‏