سأعود أقوى قريبًا.. أول تعليق من كوكا عقب إصابته بكورونا..شاهد

علق أحمد حسن كوكا، مُهاجم منتخب مصر الاول لكرة القدم، وأولمبياكوس اليوناني، على إصابته بـ فيروس كورونا المُستجد "كوفيد - 19"، عقب خوض مباراة الفراعنة أمام توجو.
وكتب كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كما يعلم مُعظمكم، فقد ثبتت إصابتي بـ فيروس كوفيد -19".
وأضاف: "أنا بخير، شكرًا جزيلًا، على جميع رسائلكم الطيبة، سأعود أقوى قريبًا".
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن، ظهر اليوم الأربعاء، عن وجود ثلاث حالات جديدة مُصابة بـ كورونا، بينهم كوكا.
يُذكر أنّ كوكا شارك، أمس، في فوز منتخب مصر على توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، 2022، بالكاميرون.
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