الاتحاد يفوز على المجد المطروحي ٣-٢ بصعوبة استعدادا لقبل نهائى الكأس

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري من الفوز فى المباراة الودية امام المجد المطروحى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن. اتسم اللقاء بالحماس والندية من فريق المجد والذى فاجأ الاتحاد بالهجوم والاداء المنظم منذ بداية اللقاء ونجح فى التسجيل عن طريق حمادة جاد ليشعر لاعبو الاتحاد بالحرج. ونجح أحمد حجى فى إدراك هدف التعادل لسيد البلد مع نهاية الشوط الأول والذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، ومع بداية الشوط الثانى نجح المجد فى خطف الهدف الثانى عن طريق محمد سعيد . وبدأ حسام حسن فى إجراء عدد من التغيرات فى صفوف الفريق ونجح مروان النجار فى إدراك التعادل فى منتصف الشوط الثانى ، وغلب على المباراة الطابع الحماسى الامر الذى قام معه حكم اللقاء بطرد لاعب من صفوف المجد وقام العميد باخراج لاعب من الاتحاد ليكمل الفريقين باقى المباراة بعشرة لاعبين ، ومع نهاية الشوط الثانى نجح المنقذ أحمد راشد من إحراز هدف مهارى بمجهود فردى ليفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة مميزة.

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