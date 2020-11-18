بيان من الكاف بشأن تصفيات كأس أمم افريقيا 2021

اصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيان رسميا بشأن قدراته على إقامة الـ48 مباراة المقررة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 رغم تفشي فيروس كورونا وقدرته في الحفاظ على صحة جميع المشاركين.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن استمرار إيجابية مسحتي اللاعبين محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني متوسط ميدان نادي ارسنال، للكشف عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وجاء بيان كاف كالتالي:

تم وضع خطة استئناف كرة القدم على أساس نظام فحص صارم وجهد مكثف في مجالات السلامة والأمن. ساعدت جهود التعاون الكبرى عبر القارة ، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية عبر الإنترنت في تمهيد الطريق لاستئناف آمن لمسابقات النخبة لدينا.

أثبت الأمر فعاليته إذ أقيمت جميع المباريات الـ 48 المقررة لتصفيات توتال كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 في ظروف صحية مثالية.

ومع ذلك ، فإن CAF ، بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء ، سيدرس النتائج بهدف زيادة تحسينها. وبالتالي ، فإن المواعيد الأخرى (توتال بطولة الأمم الإفريقية للمحليين CHAN 2020 ، مسابقات الأندية 2020-2021 وآخر جولتين من تصفيات توتال كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021) قد تستفيد منها أيضًا.

وقال رئيس CAF السيد أحمد أحمد "البروتوكول الذي وضعه CAF يتطلب الكثير، ويستفيد مما يتم تطبيقه في قارتنا وفي العالم بأسره. من الضروري ضمان سلامة جميع المعنيين ، داخل الملعب ومن حوله ، حتى خلال هذه الأوقات الصعبة التي يواصل فيها الوباء كونه تهديدًا قائمًا للغاية ، حيث تواجه البلدان موجة ثانية. كرة القدم استأنفت حقوقها في الملاعب ، وكان نجاحًا مذهلًا أن تقام 100٪ من المباريات المخطط لها".

حتى الآن ، تأهلت بالفعل أربعة فرق: الجزائر والسنغال ومالي وتونس.

بعض الأرقام من جولتي المباريات:

تم لعب 48 مباراة شهدت تسجيل 105 أهداف.

تم إجراء 4،146 اختبارًا لـ COVID-19 ، أعطت 48 منها فقط نتائج إيجابية ، بواقع 30 لاعبًا و 18 مسؤولًا (أقل من 1٪ من الذين تم اختبارهم).