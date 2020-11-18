رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يحدد المرحلة الثانية لعلاج محمود متولي

يخضع محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدًا لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلي.

ومن جانبه قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب خضع لفحص طبي اليوم وحالته مطمئنة للغاية.

وأضاف أن متولي سيخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، لتحديد المرحلة الثانية من برنامج العلاج الطبيعي، الذي يخضع له اللاعب حاليًّا.

وأجرى متولي جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

ويستعد الأهلي حاليًّا لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، المحدد لها السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.