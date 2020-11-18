جامعة بني سويف الشريك العلمي للاتحاد العربي للثقافة الرياضية

شهدت جامعة بني سويف اليوم توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد العربي للثقافة الرياضية لتكون الجامعة الشريك العلمي للاتحاد في كل أنشطته من مؤتمرات وندوات علمية وقع الاتفاقية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والإعلامي اشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية في حضور الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب والدكتور حسام الهواري مدير مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات ومنسق الأنشطة الطلابية و الكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب بالجامعة والإعلامي ايمن بدرة الأمين العام للاتحاد

ويبدأ تنفيذ الاتفاقية من الاسبوع المقبل الذي يشهد تنظيم الاتحاد المؤتمر العلمي الثاني لرياضة المرأة المقرر انطلاقه مساء الأربعاء المقبل بالمركز الاولمبي بالمعادي وتشارك فيه سيدات من ٢٠ دولة عربية و كانت النسخة الأولى المؤتمر حظيت بشرف رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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