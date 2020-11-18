مصر مستعدة لتنظيم البطولات العالمية.. وزير الرياضة يلتقي رئيس بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ريكاردو ليما -سكرتير أول رئيس الاتحاد البرازيلي ورئيس بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي، بديوان عام الوزارة، للحديث عن الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، التي نظمتها مصر بمشاركة منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية بجانب المنتخب الوطني الأوليمبي خلال الفترة (12 -17) نوفمبر الجاري، في إطار الاستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة.

حضر اللقاء لينكولن كروز منسق أمنى للاتحاد البرازيلي، وبرونو بتشيكو صحفي، وجوستافو ليل مترجم، ومحمود حسام ممثل شركة مودرن سبورت المنظمة.



وأكد وزير الشباب والرياضة ان مصر تفتتح ذراعيها للجميع، وعلى أتم الاستعداد لتنظيم كبري البطولات العالمية نظرا لدعم القيادة السياسية للرياضة بشكل واضح، مشيدا بقوة البطولة الدولية التي أقيمت بمصر بمشاركة منتخبي كوريا الجنوبية والبرازيل.



وكان منتخب البرازيل الأوليمبي شارك في منافسات الدورة الودية الدولية الأوليمبية مع كل من منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبية، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطني الأوليمبي بالدورة برصيد 4 نقاط حصدها بعد التعادل مع كوريا الجنوبية والفوز على منتخب البرازيل.



وانطلقت الدورة يوم الخميس الماضي بتعادل المنتخب الأولمبي مع كوريا الجنوبية سلبيا، وفازت البرازيل على كوريا الجنوبية 3 /1 في ثاني مباريات الدورة يوم السبت الماضي.



وكانت إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة نظمت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار جولة سياحية لبعثة منتخب البرازيل الأوليمبي على هامش مشاركتهم بالدورة الأوليمبية الدولية التي أقيمت بمصر، حيث شملت الجولة زيارة المتحف المصري والأهرامات.