نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن مدة غياب نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني، عن مدة غياب الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، عن المباريات بسبب الإصابة.

وأكد برشلونة في بيان رسمي، أن اللاعب المخضرم يعاني من التواء في الرباط الخارجي للركبة اليسرى، دون ذكر مدة غيابه عن المباريات.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن بعض المصادر القريبة من سيرجيو بوسكيتس، أكدت أنه لن يشارك في المباريات لمدة أسبوعين على الأقل.

ويغيب بوسكيتس بذلك على الأقل، عن مباراتي أتلتيكو مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب الدولي البالغ من العمر 32 عامًا، تعرض للإصابة في مباراة منتخب إسبانيا أمام سويسرا، السبت الماضي، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.