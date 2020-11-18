رسميا .. يويفا يعتبر المنتخب الرومانى فائزا على النرويج بثلاثية

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" اعتبار المنتخب الرومانى فائز على النرويج بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للمستوى الثانى من دورى الأمم الأوروبية.

وقرر الاتحاد إلغاء مباراة المنتخبين الرومانى والنرويجى، التى كان مقرر لها الأحد الماضى، بعد قرار السلطات النرويجية منع منتخب بلادها من السفر إلى بوخارست بسبب حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد

وكتب الاتحاد الاوروبى على موقعه الرسمى "المباراة لا يمكن ان تلعب".

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب رومانيا إلى 7 نقاط فى المركز الثالث فى المجموعة.

وتأكد هبوط منتخب إيرلندا الشمالية الذى يحتل المركز الرابع في تلك المجموعة برصيد نقطة وحيدة إلى المستوى الثالث فى العام المقبل.