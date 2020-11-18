تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة أيسلندا في دوري الأمم الأوروبية

كشف جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نظيره الأيسلندي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالآتي: في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد خط الدفاع: والكر - تريبير - داير - ماجواير خط الوسط: رايس - ماونت - فودين خط الهجوم: ساكا - جيراليش - هاري كين وودع المنتخب الإنجليزي منافسات البطولة، بعد خسارته من المنتخب البلجيكي الذي تأهل لدور نصف النهائي.

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