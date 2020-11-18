وكتب الحساب الرسمي لـ"كاف" عبر "تويتر": "الأسطورة المصرية عصام الحضري، يُعلق قفازه بعد مسيرةٍ حافلة بالإنجازات والبطولات استمرت لأكثر من 25 عامًا.. يا لها من مسيرة".
وذكر فيفا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء أن الحارس الأسطوري عصام الحضري أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد سنوات من العطاء مع المنتخب المصري وجميع الفرق التي دافع عن ألوانها، حيث قرر التحول إلى ميدان التدريب عن عمر 47 عاما.
يذكر أن الحضري أعلن في وقت سابق اليوم عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) اعتزاله اللعب نهائيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الأسطورة المصرية".. كاف يعلق على اعتزال عصام الحضري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.