إصابة توريرا ولاعبين في منتخب الأوروجواي بـ فيروس كورونا

أعلن اتحاد الأوروجواي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف 7 حالات مصابة بفيروس كورونا في بعثة المنتخب.

ونشر اتحاد الأوروجواي بيانًا أكد فيه إصابة لاعبي المنتخب ألكسيس رولين ودييجو روسي ،، بالإضافة لـ 5 من أعضاء الوفد المرافق و ألبرتو بان ، وخورخي ري ، وريتشارد لوبيز ، وفيكتور بريتيز ، وإميليانو، بفيروس كورونا.

وأكد الاتحاد الأوروجواياني لكرة القدم بأن الحالات المصابة في حالة جيدة ولم تظهر عليهم أي أعراض، وسيخضعوا للعزل الذاتي.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بأن لاعبه الأوروجواياني لوكاس توريرا خضع لمسحة طبية بعد عودته من المشاركة مع أوروجواي في تصفيات كأس العالم، وجاءت نتيجتها إيجابية.

يذكر أن الاتحاد الأورجواياني قد أعلن مسبقًا عن إصابة لويس سواريز و3 لاعبين في المنتخب فيروس كورونا أيضًا.