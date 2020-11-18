طائرة رجال سموحة يفوز وديا على قناة السويس

ومن المقرر أن يخوض الفريق عدد من المباريات التجريبية للوقوف على نقاط القوة والضعف والإطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبين قبل بدء المنافسات الرسمية.
يضم الجهاز الفنى للفريق:
المدير الفنى ورئيس الجهاز كابتن طارق الزفتاوي، المدرب العام كابتن مصطفي القاضى ، مدرب ومحلل تقنى كابتن احمد التمامى، مدير ادارى الجهاز كابتن رجب عبدالنبي، طبيب الجهاز دكتور محمود المراغى، اخصائي تأهيل كابتن ابراهيم جمعة، علاج طبيعى دكتور عمر غالي، مخطط أحمال دكتور وليد عبدالمنعم.
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