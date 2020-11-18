رجب بكار في أول ظهور بقميص سيراميكا كليوباترا: محمد أبو العينين يعشق النجاح ولا يتنازل عن رقم 1

أطمح في العودة للمنتخب الوطني.. واللعب في إفريقيا بداية مشوار التحدي

المفاوضات لم تستغرق 24 ساعة.. وهيثم شعبان صاحب فكر مختلف

قاموسنا لا يعرف التمثيل المشرف.. وروح الفريق سر انسجام الصفقات الجديدة

كشف رجب بكار ظهير أيمن فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، كواليس انضمامه إلى النادي، وسبب تفضيله على بعض العروض الأخرى، إضافة إلى طموحه مع ناديه الجديد بعد رحيله عن نادي بيراميدز والانتقال إلى سيراميكا كليوباترا.



وقال رجب بكار إن المفاوضات مع نادي سيراميكا كليوباترا لم تستغرق أكثر من 48 ساعة، وبدأت باتصال هاتفي مع هيثم شعبان المدير الفني للفريق، تحدثنا خلاله عن مشروع النادي وطموحه وهدفه بعد الصعود إلى الدوري الممتاز، وبعدها عقدت جلسة مع معتز البطاوي المشرف على الكرة بالنادي، وتبعتها جلسة مع النائب محمد أبو العينين رئيس النادي، استمعت فيها إليه، فهو رجل يعشق النجاح في أي مجال يعمل به، ويعمل دائما لكي يصبح رقم 1.



وأضاف بكار: "شعرت أن نادي سيراميكا كليوباترا لن يكتفي بالتمثيل المشرف في الدوري، وطموحه المنافسة على المربع الذهبي في أول مشاركة له بالدوري، وانتهت المفاوضات بالنجاح في ظل إدارة المفاوضات مع مسئولي بيراميدز بشكل احترافي كبير".



وبسؤاله عن العروض التي كان يمتلكها قبل الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا: "لا أريد الحديث عن هذا الأمر، أريد التركيز مع النادي الذي ألعب له، هدفنا أن يكون سيراميكا كليوباترا في المربع الذهبي ويشارك في بطولة إفريقيا، لقد اخترت نادي سيراميكا كليوباترا لأن طموحي يتناسب مع طموحه، والنادي يمتلك كل مقومات النجاح، فهو يمتلك مديرا فنيا على أعلى مستوى، يتبع طرقا تدريبية حديثة عن علم كبير، كل اللاعبين يستمتعون بالتدريب معه، ولا نشعر بالممل، لدرجة أننا نتمنى أن لا ينتهي التدريب، ولا أنكر أن مكالمته الأولى معي حسمت قراري بشكل كبير".





وعاد ليقول: "اسم هيثم شعبان معروف لنا كلاعبين، وكلنا كنا نتحدث عن أنه مدرب صاحب خبرات كبيرة، ويمتلك طرقا حديثة، وحقق نجاحات ملموسة في الفترة الماضية، أما عن طموحي الشخصي مع نادي سيراميكا كليوباترا هو العودة إلى صفوف منتخب مصر، فحلم أي لاعب هو ارتداء قميص منتخب بلده وتمثيله في المحافل الدولية".



واستطرد رجب بكار قائلا: "صعود سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز، سوف يزيد من قوة المسابقة، مع الأندية الموجودة، وهو ما يصب بالنهاية في صالح الكرة المصرية، كنا نتابع نادي سيراميكا كليوباترا، وكان لدى الجميع شغف كبير واهتمام بهذا النادي، والانتظار لمشاهدة ما سيقدمه عند الصعود إلى الدوري الممتاز".



وأنهى حديثه قائلا: "لاعبو سيراميكا كليوباترا القدامى كبار وأصحاب خبرات سواء عاشور الأدهم أو ضياء قنديل ومحمد جمال وطارق سامي وشادي حسين وشريف دابو وأحمد غنيم وغيرهم، اليوم لا فرق بين لاعب قديم وآخر جديد، نسعى للوصول إلى أعلى مراحل الانسجام بشكل سريع، والكابتن هيثم شعبان يعمل على هذا الأمر منذ بداية معسكرنا في الإسماعيلية، فلقد جعل كل لاعب من القدامى في غرفة واحدة مع لاعب جديد، والآن أصبحنا أسرة واحدة وهدفنا واحد سوف نقاتل من أجل تحقيقه، وهو تحقيق أهداف وطموح مجلس إدارة النادي".