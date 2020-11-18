أخبار النادي الأهلي.. تأييد حبس نجم الفريق.. حجم إصابة آجاي

كشف شادي رضوان جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن أسباب اختياره الانتقال للبنك الأهلي علي سبيل الإعارة.
يجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية غدًا الخميس، قبل انطلاق المران المقرر له الثالثة عصرًا، استعدادًا لمواجهة أبوقير في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، التي تقام يوم السبت المقبل.
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجزائري يوسف البلايلي يواجه أزمة كبيرة مع ناديه الجديد قطر القطري.
أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالأهلي إن جونيور أجايي لاعب الفريق، تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
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