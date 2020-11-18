بعد صلاح والنني وكوكا.. إصابة المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر بـ كورونا

أصيب شادى الجيلانى المنسق الإعلامى لـ منتخب مصر بفيروس كورونا بعد خضوعه لمسحة طبية بمجرد عودة بعثة الفراعنة من مواجهة توجو فى الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية . وعلى الفور دخل شادي الجيلاني في عزل منزلي من أجل التعافي من الفيروس . وكانت المسحات الطبية أثبتت إصابة محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا بالكورونا أيضا .

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