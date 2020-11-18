الرياضة

غداً .. مركز شباب تلا يواجه ميت خلف ودياً

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس، مباراة فريق مركز شباب تلا مع نظيره فريق ميت خلف، بملعب تلا، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2020-2021.

وسبق لتلا خوض 3 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد حيث تغلب على سرس الليان خارج ملعبه 2-1 وتغلب على نادي تلا 1-0.

كما لعب ميت خلف أكثر من مواجهة ودية، حيث تعادل أمس مع عرب الرمل 1-1 وخسر مؤخرا من بنها 2-0 وتعادل مع ميت خاقان 2-2 وتغلب على ميت عافية 5-1.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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