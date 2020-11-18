نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غداً .. مركز شباب تلا يواجه ميت خلف ودياً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس، مباراة فريق مركز شباب تلا مع نظيره فريق ميت خلف، بملعب تلا، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2020-2021.

وسبق لتلا خوض 3 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد حيث تغلب على سرس الليان خارج ملعبه 2-1 وتغلب على نادي تلا 1-0.

كما لعب ميت خلف أكثر من مواجهة ودية، حيث تعادل أمس مع عرب الرمل 1-1 وخسر مؤخرا من بنها 2-0 وتعادل مع ميت خاقان 2-2 وتغلب على ميت عافية 5-1.